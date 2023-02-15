Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya iktidardan ATV izni çıkmadı

tv100'ün iddiasına göre ATV, AHBAP Derneği’ne destek veren oyuncular Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun deprem bölgesi için yapılacak ortak yayında yer almasını istemedi.

Bunun üzerine Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm. Bir kez 'devlet nerde?' cümlesi kurmadılar. Yardım toplamak değil yardım dağıtmak için Ahbap’ta oldular. Geçen yıl yardım kampanyasında ben de AFAD’a bağış yapmıştım. İzin verin yarın TV’de AFAD için tüm sanatçılarla biz de para toplayalım.”