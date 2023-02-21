Tarımsal girdi fiyatları 2022'de yüzde 103 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Verilere göre endeks, aylık bazda yüzde 0,72, yıllık bazda ise yüzde 103,14 arttı. Tarım GFE'de 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 116,26 olarak gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 94,35, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 104,42 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın en yüksek olduğu grup yüzde 120 ile bina bakım masrafları

Yıllık Tarım-GFE'ye göre yedi alt grup daha düşük, dört alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,98 ile veteriner harcamaları ve yüzde 42,63 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,60 ile bina bakım masrafları ve yüzde 117,81 ile hayvan yemi oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre üç alt grup daha düşük, sekiz alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 8,19 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,87 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile malzemeler ve yüzde 3,41 ile hayvan yemi oldu.