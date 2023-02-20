TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı: 'Deprem öncesi durumu yansıtmakta'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonraki durumu yansıtmadığını belirttiği verilere göre; tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı.

TÜİK; Merkez Bankası iş birliğiyle yürüttüğü Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarını bugün açıkladı. TÜİK açıklamasına, "Tüketici Eğilim Anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtmaktadır" notunu düştü.

Tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Böylece, ocak ayında 79,1 olan endeks, şubat ayında 82,5 oldu.

TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre; yurttaşların geleceğe dönük beklentilerinde iyileşme kaydedildiği öne sürüldü. Gelecek 12 aylık dönemde hane halkının maddi durum beklentisi 79,9’dan 84,2’ye, genel ekonomik durum beklentisi 82,7’den 85,8’e yükseldi.