Günlük dijital gazete Boyun Eğme'nin sayısı 285. sayısı yayımlandı.

"Tarımımız piyasacılığın, üretici çiftçiler örgütsüzlüğün kurbanı" başlıklı Boyun Eğme'de "Hububat, bakliyat ve çay alım taban fiyatları 'müjde' olarak açıklandı ama ne fayda!" denildi.

Tarımımız piyasacılığın, üretici çiftçiler örgütsüzlüğün kurbanı

18 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısı sonrası 2021 yılı için hububat ve bakliyat alım fiyatları açıklandı. Arpa, ekmeklik ve makarnalık buğday gibi hububat ürünleri, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünlerinde enflasyon fiyatlarının üzerinde yapıldığı söylenen fiyat artışları gerçeği yansıtıyor mu?

Geçen sene hububat ve bakliyat ürünlerinde verilen fiyatlara kıyasla bu sene ürüne göre değişmekle birlikte %2040 aralığında artışlar söz konusu. AKP bu artışlarla TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının üzerinde taban fiyat vererek çiftçiyi mağdur etmediğini iddia ediyor. Bu yıl tarımda yaşanacak kuraklık sonucu uzmanlarının öngörüleri ve saha gözlemlerine göre tarım ürünleri üretiminde en az %1520 oranında azalmaya yol açacağı ve dolayısıyla bu ürünlerin fiyatlarının zaten artacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda ürettiğimiz buğdayın neredeyse yarısı oranında buğday ithalatı yapan bir ülkeyiz.

Geçen yıl yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi yapan ülkemiz, 9,6 milyon ton buğday ithalatı yapmıştı. Diğer taraftan salgın koşullarında ülkelerin tarım ürünleri ihracatı konusunda daha temkinli hareket ettiği bir dönemde buğday ithalatı yapmak zorunda olduğumuz gerçeği de önümüzdeki dönemde buğday fiyatlarını kaçınılmaz olarak yukarı taşıyacak. Yani buğday ithalatı yapan tüccar için daha çok kazanç elde edeceği bir döneme doğru gidiyoruz.Halkın sağlıklı beslenmesi tamamen uluslararası gıda tekellerinin belirleyiciliğine terk edilmiş durumdadır. Bu durum, ülkemizde tarımsal üretimin tasfiyesinin de sebep ve sonuçlarının başında yer almaktadır. Gıda tekellerinin dayattığı ve insan sağlığı açısından tehdit teşkil eden uygulama ve ürünler derhal yasaklanmalıdır. Ülkemizin gıda arzı açısından kendine yeter bir ülke olabilmesi için merkezi olarak planlanmış kamusal üretimi esas alan bir tarım politikası hayata geçirilmelidir... ”TKP 13 Kongre Kararlarından”

2020-2021 yılı tarımda üreticiler için, üretim maliyetlerinin arttığı bir yıl oldu. Hububat üretiminde en önemli üretim maliyetlerinin başında, gübre, tohum, mazot ve sulama maliyetleri gelmektedir.

Gübre fiyatlarındaki son bir yıldaki artış kullanılan gübrenin çeşidine göre %5090 arasında artış göstermiştir. Örneğin en çok kullanılan Üre gübresi Ocak 2020 tarihinde 1650 TL/ton’dan Ocak 2021 tarihinde 3000 TL/ton’a çıkmıştır. DAP Gübresi ise son bir yılda %87’lik bir artışla 1850 TL/ton’dan 3450 TL/ton olmuştur.

Tohum fiyatlarının ve dünyadaki petrol fiyatları düşerken ülkemizde mazot fiyatlarının %20 arttığı koşullardan söz ediyoruz. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan zamlar, döviz fiyatlarındaki artış da ortada.

Çiftçinin 1 kg buğdayı üretmesi için gereken üretim maliyetlerindeki artışa dair rakamlar ve açıklanan taban fiyatlar karşılaştırıldığında artışın yetersiz kaldığı ortadadır. Hububat ve bakliyat ürünleri için övünülerek açıklanan taban fiyatları, bu ürünlerin üretimi için harcanan üretim maliyetleri göz önüne alındığında önümüzdeki yıl çiftçilerin daha da zorlanacağı ve giderek üretimi terk ettikleri ve borçlarını ödeyemez bir noktaya doğru sürüklendikleri bir dönemi işaret etmektedir. Bu sorunların çözümü için;

Devlet tarım ve gıda konusunda halkın ihtiyaçlarını esas alan bir planlama mekanizması kurmalı, bunun gerekli organlarını oluşturmalı ve üreticiye üretimi teşvik edecek biçimde destek sağlamalıdır.

Gübre, tohum, ilaç vb. tarımsal girdilerin kamusal üretimini sağlayacak tesisler kurulmalıdır. Kendi emeği ile geçinen çiftçinin borçları; kamu ve özel bankalar ayırt etmeksizin silinmelidir. Yine Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar silinmelidir.

Tüm tarımsal ürünlerin ithalatı ve ihracatı devlet tekeline alınmalıdır. Temel ihtiyaç niteliğinde olmayan, yüksek uluslararası fiyatlar nedeniyle ticari sermayenin iştahını kabartan ürünlere yönelinmesi suretiyle ulusal üretimin dengesizleştirilmesinin önüne geçilmelidir.

Tarımda piyasalaşma, tarımın yok olmasına yol açıyor

1980’li yıllar ile başlayan, 2000’li yıllar ile doruk noktasına çıkan tarım politikalarında serbestleşme kendisini özelleştirme uygulamaları ile dışa vurmuştur. Tarımsal ürün ve girdi piyasalarında etkili olan Yem Sanayi (YEMSAN), Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), Orman Ürünleri Sanayi (ORÜS), Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK), Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi (TÜGSAŞ), TEKEL gibi kamu kurumları birbiri ardına özelleştirilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Et ve Balık Kurumu’nun (EBK) ise piyasa etkisi daraltılmıştır.

Tarımın en önemli girdisi olan tohum piyasasında kamunun etkinliği azaltılmıştır. Türkiye Tohumcular Birliği verilerine göre; 2018 yılında tescilli çeşitlerin %76’sı özel sektör, %23’ü kamu ve kalanı üniversite tarafından üretilmiştir. Özel sektörün mısır, ayçiçeği, patates, yaş sebze gibi başlıklarda mutlak hâkim olduğu görülmektedir. Dikkat çeken diğer nokta ise özel sektörün yem bitkilerinde, arpada ve buğdayda payını artırmasıdır. Kâr güdüsüyle hareket eden özel sektörün özellikle buğdayda etkisini artırması ülkenin gıda güvencesi açısından riskler barındırmaktadır.

Tarım politikalarının serbestleşmesi sonucu üreticilerin yoksullaşması, borçlanması, tarımın itibar kaybetmesi, gençlerin kırsalı terk edip tarımla uğraşmak istememesi 2000’li yıllarda tarım alanlarının hızla tarım dışına çıkmasını beraberinde getirmiştir. Böylelikle 2000’li yıllarda da gittikçe büyüyen hizmet ve inşaat sektörünün arazi bulması kolaylaşmıştır. 1987 ile 2002 yılları arasındaki 15 yılda 1 milyon 348 bin hektar azalırken 2002 ile 2019 yılları arasındaki 16 yılda 3 milyon 484 bin hektar tarım arazisi yok olmuştur. Yani neredeyse son 30 yılda yok olan tarım topraklarının %70’i 2002 ile 2018 yılları arasında gerçekleşmiştir.