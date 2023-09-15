Tarımda üretici fiyatları bir yılda yüzde 76 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,83, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 40,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,21 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,2 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 4,03 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda 7 alt grupta artış

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,16, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,39 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 9,17 artış görüldü.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 8,84 ile lifli bitkiler ve yüzde 22,32 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 146,04 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 131,93 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olarak belirlendi.

Aylık en büyük yükseliş tropikal meyvelerde

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar yüzde 16,12 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 1,99 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,66 ile yağlı meyveler olarak kayıtlara geçti. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 13,87 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 9,55 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Endekste kapsanan 86 maddeden 15'inin ortalama fiyatında azalış, 68'inin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.