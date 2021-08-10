Tarım ve Orman Bakanlığından siber saldırıya ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, hacker grupları tarafından yapılan siber saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemlerinin sürekli hedef alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“31.07.2021 tarihinde gece 01.00 sıralarında itibari ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın domainlerinden birinde bulunan bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir. Bakanlığımızca sabah erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak bir çalışma başlatılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Bu saldırıda Bakanlığımızın bir kısım sunucuları hedef alındığı için öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alınmıştır.

Bu yapılan siber saldırıda Bakanlığımızın ana domainde olan sunucular etkilenmemiş olup Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri Bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır.”

'Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır'

Bakanlıktan etkilenen sunucuların ve yedeklerin kriminal bir inceleme için koruma altına alındığını, Bakanlıkta bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulduğu vurgulanan açıklamada, “Sistemlere ilk müdahale eden profesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi.