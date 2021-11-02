Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bazı tarımsal ürünleri çiftçilerden ucuza aldığını buna karşılık aynı ürünlerin daha pahalıya ithal edildiğini söyledi.

Bakanlık yazılı açıklamayla yanıt verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Ülkemizin buğday, arpa, nohut ve yeşil mercimek üretimi genel olarak yurt içi tüketimimizi karşılamaktadır. Son 10 yıla bakıldığında buğday üretimimiz ortalama 20 milyon ton, arpa üretimimiz 7.2 milyon ton, nohut üretimimiz 530 bin ton, yeşil mercimek üretimimiz ise 31 bin ton seviyesindedir.

* Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2021 dönemi alım fiyatları 17 Mayıs 2021 tarihinde, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla ekmeklik buğday için 2.250 TL/Ton, makarnalık için 2.450 TL/Ton, arpa için ise yüzde 37 artışla 1.750 TL/Ton olarak açıklanmış ve fiyatlar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu artış oranları son 18 yılda açıklanan en yüksek orandır.

Yaşanan fiyat artışı kuraklık ve pandemiye bağlandı

* Söz konusu alım fiyatlarının açıklandığı dönemde uluslararası piyasada buğdayın tonu 269 dolar, arpanın tonu 209 dolara karşılık gelmektedir. TMO'nun alım fiyatları, dünya çiftçilerinin ürününü pazarladığı fiyatların üzerinde açıklanmıştır. Ancak Mayıs sonundan itibaren yaşanan kuraklığın etkisinin rekolteye yansıması (üretim azalışı) ve ülkelerin pandemiye bağlı artan talepleri nedeniyle dünya fiyatlarının yükselmesi neticesinde yurt içi fiyatlarda da hızlı yükselişler yaşanmıştır.

'Karşılaştırma doğru değildir'

* Üreticilerimiz piyasa fiyatlarının daha yüksek olması halinde içinde bulunduğumuz sezonda olduğu gibi ürünlerini yüksek seviyedeki cari piyasa fiyatlarından zaten pazarlamaktadır. Dolayısıyla Mayıs ayında açıklanan TMO alım fiyatlarıyla Kasım ayındaki piyasa fiyatlarının karşılaştırılması doğru değildir.

* Üreticilerimiz artan piyasa fiyatlarından yararlanmıştır. Nitekim hasat döneminde buğday fiyatları 2 bin 800 TL/Ton seviyesine kadar çıkmış olup, üreticilerimiz ürünlerini bu fiyattan da pazarlamışlardır. Öte yandan, ihracat odaklı üretim yapan un, bulgur, bisküvi, makarna ve irmik sanayinin ihtiyaçları için buğday ithalatı yapılmaktadır. Bu kapsamda 2002-2021 yılları arasında toplam 21 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık, 35 milyar dolarlık buğday ve mamulleri ihraç edilmiştir.

* Bakliyata bakıldığında ise nohutta; geçtiğimiz 2020/21 sezonunda 10 bin tonluk (11 milyon dolar) ithalat yapılmasına karşılık, 167 bin ton (109 milyon dolar) ihracat yapılmıştır. Sonuç olarak ülkemiz hububat ve bakliyatta kendine yeterli olup, pandemi ve iklim koşulları nedeniyle şu anda dünyada oluşan fiyatlarla hasat sezonundan açıkladığımız fiyatları karşılaştırmak doğru değildir.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu; Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğdayın tonunu yerli çiftçiden 2 bin 250 liradan, yabancı çiftçiden yüzde 48 artışla 3 bin 343 liradan; arpanın tonunu yerli çiftçiden bin 750 liradan, yabancı çiftçiden yüzde 82 artışla 3 bin 180 liradan; yeşil mercimeğin tonunu ise yerli çiftçiden 4 bin 150 liradan, yabancı çiftçiden yüzde 195 artışla 12 bin 160 liradan aldığını anlatmıştı.