Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den 'soğan' açıklaması: 'Bir haftası var'

Kuru soğanın kilosunun 30 TL'den, tanesinin ise 7,5 TL'den satılmaya başlanmasının ardından açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz" dedi.

NTV yayınına konuk olan Kirişci, kuru soğan ve et fiyatlarında yaşanan fiyat artışına ilişkin açıklamada bulundu.

Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu söyleyen Kirişci, "Bir haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz" dedi.

Etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market, ister kasap reyonunda satılsın" dedi.

Bakan Kirişci, çitfçinin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu da iddia etti.

"Şu an çiftçilerimiz gayet güzel paralar kazanıyor. Ekonomik olarak iyi durumdalar" diyen Bakan Kirişci, kendisinin çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadığını söyledi.