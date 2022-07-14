Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Datça yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Kirişci, "Datça'daki yangında 300 hektarlık orman alanı, 400 hektarlık tarım alanı zarar gördü" diyerek, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Kirişci, soğutma çalışmalarının başladığını belirterek, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir" dedi.

Kirişci yangının elekrik trafosundan çıkmış olabileceğini sözlerine ekledi. Bakan Kirişci, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

4 evin ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 evin yangınlarda zarar gördüğünü açıklayan Bakan Kirişçi, yangından 22 kişinin etkilendiğini, 7 kişisinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.