Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 156 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE) 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 7,14, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 156 oranında artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerine göre; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 113,98 artış gerçekleşirken, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 99,82 oranında artış gözlemlendi.

Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 297,29 ile lifli bitkiler ve yüzde 215,70 ile çeltik oldu. Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 78,80 ile koyun ve keçi oldu.

Bir önceki aya göre artış gösteren gruplar sırasıyla yüzde 29.45 ile lifli bitkiler ve yüzde 21.05 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık aylık artışın en az olduğu alt gruplar ise yüzde 1.36 ile üzüm ve yüzde 1.33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.