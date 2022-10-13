ABD'de enflasyon beklentileri aştı: Son 40 yılın zirvesi

ABD'de yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan 52 ekonomistin medyan tahmini Eylül'de tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi.

Ağustos'ta ülkede tüketici fiyat endeksi yüzde 8,3’lük bir artış kaydetmişti.

Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

Çekirdek göstergelerde de rekor seviyeler kaydedildi. Enerji ve gıda hariç TÜFE Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Böylelikle 1982 yılından bu yana çekirdek enflasyon en yüksek seviyeye çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

ABD TÜFE’de aylık yüzde 0,2 artış beklenirken enerji ve gıda dışı TÜFE’nin ise yüzde 6,5 ile Ağustos'taki yüzde 6,3’ten daha hızlı artması bekleniyordu.