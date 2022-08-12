Tarım Kredi'nin indirimli satacağı ürünler belli oldu

Gıda fiyatlarındaki artış devam ederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde belirli ürünlerde Pazartesi gününden itibaren indirime gidiliyor.

15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla geçilecek indirimli fiyat uygulamasının detayları belli oldu.

İHA'nın haberine göre Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."

Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacak

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin bin 400’e yakın mağazası bulunuyor.