Bakan Dönmez elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılan fatura sayısını açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın “2021 yılında kaç hanenin elektrik ve doğalgazının kesildiği, bu kesintilerden dolayı kaç kişi veya şirketin yasal takibe uğradığı” yönündeki soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yanıt geldi.

Bakan Dönmez, Türkiye geneli ile İzmir’de 2021 yılı ilk 9 ayında sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmediği için geçici olarak elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanan abonelerin oranını tablo halinde sundu.

Buna göre, Türkiye genelinde 2021 yılı ocak-eylül döneminde, mesken ve tarımsal sulamada elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı 242 milyon 944 bin 827 olarak açıklandı. Bunun 2 milyon 392 bin 156’sini tarımsal sulama faturalarının oluşturduğu bildirildi. Aynı dönemde doğalgazda ise konutlarda kesinti uygulanan fatura sayısının 133 milyon 906 bin 737 olduğu kaydedildi.

En çok kesinti İstanbul'da

Bakan Dönmez’in yanıtına göre; İzmir’de de elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanan fatura sayısının yüksekliği dikkati çekti.

2021 yılı ocak-eylül döneminde İzmir’de elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı; meskende 14 milyon 967 bin 756, ticarethanede 1 milyon 799 bin 329, sanayide de 23 bin 917 olmak üzere toplamda 16 milyon 791 bin 2 şeklinde açıklandı. İzmir’de aynı dönemde doğalgaz kesintisi yapılan fatura sayısı konutta 6 milyon 226 bin 244, ticarethanede ise 63 bin 688 olmak üzere toplam 6 milyon 289 bin 932 düzeyinde.

Bakan Fatih Dönmez, 2021 yılı eylül ayında zamanında borç ödenmemesi nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesilmesi uygulamasının en çok İstanbul’da gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 1 Ocak 2020-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmediğinden yasal takip işlemleri başlatılan muhtelif abonelerin oranını da tablo halinde sundu.

Buna göre, 2020 yılında 363 milyon 83 bin 382 elektrik faturası, 2021 yılı ocak-eylül döneminde 278 milyon 33 bin 190 olmak üzere toplamda iki yılda 641 milyon 116 bin 572 elektrik faturası ile ilgili yasal takip işlemi başlatıldı.

2020’de yasal takip işlemi başlatılan doğalgaz faturası sayısı 177 milyon 107 bin 755, 2021 yılı ocak-eylül döneminde ise 141 milyon 668 bin 303 olmak üzere toplam 318 milyon 776 bin 58.

Bakan Fatih Dönmez, son dönemde uluslararası piyasalardaki enerji fiyatlarında meydana gelen büyük artışların vatandaşlara daha az yansıtılması için elektrikte maliyetin bir bölümünün devlet tarafından üstlenildiğini, Türkiye’nin şu anda Avrupa’da konutta en ucuz elektrik fiyatı uygulayan üçüncü ülke olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı kararı ile 28 Şubat 2022 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları çerçevesinde yapılan düzenlemelerle mesken, tarımsal sulama ve ticarethane abonelerinin elektrik faturalarında değişik oranlarda indirim yapıldığını ifade eden Bakan Dönmez, mesken abonelerinin faturalarında yüzde 13,7’lik indirim sağlandığını kaydetti.

'AKP iktidarı vatandaşları borçlarıyla baş başa bırakıyor'

'Bakan Dönmez’in yanıtını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Kılıç AKP iktidarının her ay zamlanan elektrik ve doğalgaz faturalarını sadece izlemekle yetindiğini, hiçbir önlem almadığını ve vatandaşları bu borçları ile baş başa bıraktığı söyledi. Kılıç "Bakanın da soru önergemize verdiği cevapta belirttiği gibi ‘şu kadar indirim yaptık, şöyle indirim yaptık’ şeklinde hamaset nutukları atmaktan başka bir şey yapmamıştır" dedi.

"Devletin, Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programı adı altında ödediği 103 lira ila 206 lira arasında değişen ve Doğalgaz Tüketim Desteği adı altında iki taksitte ödediği 450 lira ila 1150 lira arasında değişen tutarlarla bu sorunun çözüldüğünü zannediyorlar ancak sorunu sadece halının altına süpürüyorlar" diyen Kılıç şunları kaydetti:

"Bakan, ‘Türkiye Avrupa’da konutta en ucuz elektrik fiyatı uygulayan üçüncü ülke' diyor. Soru önergemize bürokratların hazırladığı cevap metnini imzalarken bu bölümü okudu mu acaba! Muhtemelen okumadı ki böyle diyebiliyor. Bu dediğine inanıyor mu? Zannetmiyorum. Bunu iddia etmek milletle dalga geçmektir. Asgari ücretin 5.500 TL olduğu, milyonlarca kişinin bu ücret ve altında çalıştığı ülkemizde vatandaşlara gelen 2 bin liralık, 5 bin liralık elektrik faturalarının, ‘elektrikte Avrupa’da en ucuz fiyat uygulayan üçüncü ülke’ sözleri bağını açıklayabilirse çok memnun oluruz!"