Tarım Kredi’den 'kurum marketleri pahalı' iddiasına dair açıklama

Ayçiçek yağı, pirinç ve çay gibi ürünlerin kurum marketlerinde pahalıya satıldığına ilişkin iddialara dair açıklamada bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, söz konusu iddiayı yalanladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada, "Günlük fiyat dalgalanmaları hariç, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin indirim kampanyasındaki birinci marka ürünlerimiz her zaman sektördeki diğer paydaşlarımızın birinci markasından, ikinci marka ürünlerimiz de ikinci marka ürünlerinden daha ucuzdur" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Tarım Kredi market şubelerimizde satışa sunulan ürünlerimizden fiyat karşılaştırılması yapılan Ayçiçek yağı, pirinç ve çayda yapılan mukayeseler gerçeği yansıtmamaktadır. Günlük fiyat dalgalanmaları hariç, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin indirim kampanyasındaki birinci marka ürünlerimiz her zaman sektördeki diğer paydaşlarımızın birinci markasından, ikinci marka ürünlerimiz de ikinci marka ürünlerinden daha ucuzdur. Ayçiçek yağında farklı segmentteki ürünler karşılaştırılarak 'Tarım Kredi Kooperatif marketleri pahalı ürün satıyor' algısı oluşturulmak istenmektedir. Pirinçte ise Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki birinci kalite yerli Osmancık-Baldo pirinç ile diğer marketlerin ithal Çin ve ikinci kalite Luna pirinci mukayese edilmektedir. Çayda da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılan birinci sürgün filiz çayı ile rakiplerin üçüncü sürgün harman çayı mukayese edilmektedir."