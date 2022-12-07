'Market savaşları'nın ardında Tarım Kredi Kooperatifleri mi var?

Üç harfli marketler tartışması, BİM CEO'su Galip Aykaç'ın istifasından sonra da gündemdeki yerini koruyor. "Market savaşları" olarak adlandırılan tartışmanın arka planında neler olduğuna dair çeşitli görüşler gündeme geliyor.

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, tartışmanın "AKP mahallesinin yüksek katlarında oturan patronların seviyesine çıkması siyaset iklimi açısından yeni bir kırılma noktası…" olduğunu ifade etti ve marketlere meyve sebze tedarik etmek isteyen Tarım Kredi Kooperatifleri'ni işaret etti.

Yılmaz, sektörün ileri gelenleri ve hal esnafıyla yaptığı görüşmelerden izlenimlerini şöyle aktardı:

"İktidarın 'enflasyon suçlusu' ilan ettiği üç harfli marketler savaşında, Yönetim Kurulu Başkanlığını eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın yaptığı Tarım Kredi Kooperatif Merkez Birliği henüz son sözünü söylemedi.

Bu arada Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinden 4 Mart 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan Bekir Pakdemirli de Tarım Kredi Kooperatifi yönetim kuruluna girdi.

Ulusal market zincirlerinden devam edelim…

2005 yılında Gima ve Endi market zincirini bünyesine katarak büyüme stratejisini seçen Sabancı Holding’in 2013 yılından itibaren hakim ortak olduğu Carrefoursa; Migros’a ya da üç harfli marketlere yapılan savrulan yumruklardan muaf tutuluyor.

Migros da son kavganın tarafları arasında yer almadı…

Nedenini yaş meyve ve sebze halcilerinden dinledim. İktidar market zincirlerine sebze ve meyve alımlarını hal yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden almaları konusunda baskı yapıyormuş.

Sektörün ileri gelenleri ile görüştüm.

Marketlerin temizlik malzemeleri ve kuru gıda cirosunun toplam cirolarının yüzde 60’ı civarında olduğunu söylüyorlar. Temizlik malzemelerini de içine alan bu grupta en büyük üretici Procter and Gamble ve Unilever başta olmak üzere yabancı yatırımcılar.

Perakendeciler, Tarım Kredi’nin market ağını genişletmesiyle enflasyonu düşürmenin mümkün olmayacağını vurguluyorlar.

O da olursa…

Amaç perakendeye akan nakdin Tarım Kredi Kooperatiflerine çekilmesinden ibaret değilse…

Perakende ve hal yasası çıkınca neler olacak, asıl gürültü o zaman çıkacak."