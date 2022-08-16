Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan yurttaş: Fiyatlarda bir fark göremedim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 30’un üzerinde üründe dün indirime gidildiği belirtilmişti. İndirimli satışların ikinci gününde marketler dün yaşanan yoğunluğun olmadığı gözlemlendi.

Malatya’daki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden alışveriş yapan vatandaşların bazıları fiyatların diğer marketlerle aynı olduğunu, herhangi bir indirim göremediklerini ifade ederken bazı vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

'Bir fark göremedim'

Bir vatandaş, herhangi bir ucuzluk görmediğini belirterek, “Ucuz değil, ürünlerin fiyatları, hemen hemen diğer marketlerle aynı. Bu markete ilk defa geliyorum, bir fark göremedim. Çevreye göre aynı fiyatlar” dedi.

'Sadece belli ürünlerde indirim var'

Emekli bir vatandaşsa, “Diğer zamanlarda biraz pahalıydı. Biraz daha indirim olsa iyi olurdu. Emekli maaşıyla ancak bu kadar alabiliyoruz. Fazla alamıyoruz. Önceden her şeyden iki kilo alırken şimdi bir kilo alabiliyoruz. Sadece belli ürünlerde indirim var, diğer ürünlerde yok” diye konuştu. (ANKA)