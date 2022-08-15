soL TV | Tarım Kredi'de 'indirim' fiyaskosu: 'İndirim yok, bindirim var'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki ürünler için ‘indirim’ talimatı verdi. Et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi 30-40 kalem üründe 15 Ağustos’tan itibaren indirimlerin başlayacağının açıklanmasının ardından yurttaşlar soluğu Tarım Kredi marketlerinde aldı, ancak umduğunu bulamadı.

Ürünlerin çoğunda herhangi bir indirim olmadığını gören yurttaşlar isyan etti. Yumurtanın fiyatının yüzde 0,98 arttığı; süt, yoğurt, tereyağı gibi ürünlerde ise fiyatların aynı kaldığı görüldü.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde alışveriş yapan yurttaşlar soL TV’ye konuştu. İndirim olmadığını gören yurttaşlar diğer marketlerle fiyatların aynı olduğunu belirterek “Kendi reklamlarını yapmak için halkı kandırdılar” dedi.