Tarım Kredi marketlerinde indirimli satışlar başladı

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan 30'un üzerinde üründe bugünden geçerli olmak üzere indirimler başladı. Et ve Süt Kurumu da ilerleyen günlerde et fiyatlarındaki indirimli ürünleri piyasaya sürecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, indirim talimatı sonrası Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 30'dan fazla üründe indirimli satışlar bugün başlıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak; Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusunun ayrıca yapılacağı, gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatlar kullanılarak yeni indirim kampanyalarının kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.