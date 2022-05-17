Tarım işçisi Sinem Sökmen eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, daha önce birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in işyerine gitti. Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen’e ateş etti. Yere düşen Sökmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay yerinden kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi yakınlarında aynı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Sökmen ve Korkmaz'ın cesetleri otopsi için hastaneye götürüldü.

Sinem Sökmen'in Halil Korkmaz'ın evlenme teklifini kabul etmediği, ayrıldıktan sonra Korkmaz tarafından tehdit edildiği ileri sürüldü.