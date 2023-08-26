Tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki çocuğu akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Urfa'dan Kocaeli'ye gelen tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki çocukları elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan, Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.

S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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