Tarım Bakanı'ndan 2023 seçimi açıklaması: 'Öbür dünyaya gideceğiz, o tarafta soracaklar'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AKP Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Kirişci, AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan başarıyla çıktığını savundu.

Kirişci "Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var" dedi.