Yeni Bakan Vahit Kirişçi kimdir? Yine Cemaat ayrıntısı...

Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'görevden affını' istemesini takiben Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yerine Vahit Kirişçi getirildi.

AKP'nin eski Adana Milletvekili Vahit Kirişçi Gülen Cemaati'yle yürüttüğü diplomasiyle hatırlanıyor.

Vahit Kirişçi kimdir?

1960 Kahramanmaraş'ta doğan Kirişçi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını da İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.

22. ve 23. dönemlerde AKP sıralarından meclise giren Vahit Kirişçi, burada TBMM İsrail Dostluk Grubu'nun başkanlığını da yürütmüştü.

Kirişçi'ye dair dikkat çekense 2008 yılında Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Fezalar Eğitim Kurumu'na ait Erbil'deki Işık Üniversitesi'nin açılışına katılıp kurdele kesmesiydi. Aynı açılışa dönemin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Musul Başkonsolos Vekili Ahmet Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürü Hüseyin Çalık, AKP milletvekilleri Saadettin Aydın, İbrahim Hasgür, İbrahim Halil Mazıcıoğlu, Abdülhadi Kahya, Burhan Kayatürk ve Türkiye'den diğer bazı davetliler katılmıştı.

Kirişçi, Gülen bir Katolik üniversitesinde İslami Bilimler kürsü açtığında Avusturalya'ya düzenlediği gezisiyle de tanınıyor.

Yeni AKP'li Bakanın ayrıca Gülen Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Kemal Öksüz'le birlikte çektirdiği fotoğrafı da bulunuyor. Kirişçi ve diğer AKP'li vekillerden oluşan heyetin Öksüz'ü Arkansas'ta ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğraf AKP'li Mustafa Ataş'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.