Tarikatlara ‘yabancı din insanı’ için ikamet izni hazırlığı iddiası

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren tarikat ve cemaatlere bağlı yabancı din insanları için özel bir ikamet izni çalışması yürütüldüğü iddia edildi.

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin’in aktardığı iddiaya göre, yabancı uyruklu din insanlarının Türkiye’de kalmasını sağlamak amacıyla 2 ila 3 bin kişiden oluşan bir “alimler listesi” hazırlandı.

Listede ağırlıklı olarak Irak, Suriye ve Mısır vatandaşlarının bulunduğu, en fazla yabancı din insanıyla bağlantısı olan yapının ise İsmailağa cemaati olduğu ileri sürüldü.

Vatandaşlığa geçiş iddiası

Söz konusu kişilere uzun dönem ikamet izni verilmesinin planlandığı ve bu yolla ilerleyen yıllarda vatandaşlık başvurusunda bulunmalarının önünün açılacağı öne sürüldü.

Ancak yürürlükteki mevzuata göre uzun dönem ikamet izni, Türkiye’de kural olarak kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalan yabancılara veriliyor. Göç İdaresi Başkanlığı, Bakanlığın belirlediği koşullara uyan yabancılar için de Bakanlık onayıyla süresiz ikamet izni düzenlenebileceğini belirtiyor.

Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak ise genel yolla Türk vatandaşlığına başvurabilmenin koşullarından yalnızca biri. Bu sürenin tamamlanması kişiye doğrudan ya da kendiliğinden vatandaşlık hakkı kazandırmıyor; dil yeterliliği, yerleşme niyeti, gelir, sağlık, kamu düzeni ve güvenliği gibi başka şartlar da aranıyor.

İsmailağa cemaatinin özellikle Suriyeli din insanları ve müritleriyle yakın ilişkiler kurduğu da ileri sürüldü. İddiaya ilişkin İçişleri Bakanlığı veya Göç İdaresi Başkanlığı tarafından henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.