Tarikatçı Danıştay üyesi: İktidarda size yakın düşünenler sizi ünvanlı görevlere getiriyor

Geçtiğimiz hafta bir Yargıtay üyesinin, "yargıyı Hakyol ve Menzilciler ele geçirdi" sözlerini köşesine taşıyan Halk TV'den İsmail Saymaz, bu kez de Hakyol tarikatı üyesi Danıştay üyesinin sözlerine köşesinde yer verdi.
Nakşibendi Tarikatı'nın İskenderpaşa Kolu'na bağlı Hakyol tarikatında yetişen Danıştay üyesi, harem-selamlık toplantı ve yargıdaki tarikatların ayrı WhatsApp gruplarının olduğu iddiasını yalanladı, "Sosyaldemokratlar, ülkücüler ve muhafazakarların ayrı WhatsApp grupları olabilir" dedi.
Yazıdan bir bölüm şöyle: