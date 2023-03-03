'Tarikat yurdunun enkazında çocuklar öldü'

BirGün yazarı Timur Soykan, bugünkü "Tarikat enkazında çocuklar öldü" başlıklı yazısında Maraş depreminden büyük ölçüde etkilenen Gaziantep İslahiye’de Süleymancıların kız yurdunda 4 çocukla ve bir görevlinin öldüğünü belirtti.

Soykan "Depremin ilk günlerinde KYK, Antep’te yurt yıkılmadığını açıklamış, AA Teyit Hattı da ‘Yurt yıkıldı’ paylaşımlarına ‘manipülasyon’ demişti. Oysa İslahiye’de Süleymancıların kız yurdunda 4 çocuk ve bir görevli öldü. Süleymancılara bağlı üç, Diyanet’e bağlı bir yurt da yıkıldı" diye yazdı.

Soykan'ın yazısı şöyle:

"Depremin yaşandığı 6 Şubat günü sabah 10.06’da bir Twitter kullanıcısı 'Antep’te bir kız yurdu çöktü. Sadece bir kızın kurtarılabildiği söyleniyor' yazdı. 7 Şubat günü ise devletin Anadolu Ajansı’nın "Teyit Hattı" bu konudaki tweetleri yalanlayan bir haber geçti. Kredi Yurtlar Kurumu’nun yaptığı açıklamaya dayandırılan haberde Antep’te KYK’ye ait ya da özel hiçbir yurdun yıkılmadığı anlatıldı. 'Vatandaşlar bazı hesaplar tarafından gerçek dışı haber ve içeriklerle manipüle ediliyor' denildi.

Ancak "Gaziantep Nurdağı ve İslahiye Deprem Gözlem Raporu"nu hazırlayan Çağdaş Hukukçular Derneği, iki ilçede tarikatlara ait 3 özel öğrenci yurdunun ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir yurdun yıkıldığını tespit etti. Yani Kredi Yurtlar Kurumu’nun açıklaması doğru değildi. Anadolu Ajansı’nın teyit hattı da doğru haberi yalanlıyordu. Twitter’da paylaşılan bilgi gerçekti.

Antep İslahiye Cevdetpaşa Mahallesi’nde mezarlık yanındaki 5 katlı Fatih Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu yıkılmıştı. Yurt, Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ne (TÇTYD) yani Süleymancılara aitti. Dıştan bakıldığında eski ve çürük olduğu anlaşılan bu yurt binasının enkazında 5 öğrenci ve bir görevli kaldı. Sadece bir kız öğrenci kurtarılabildi. 4 öğrenci ve bir görevli hayatını kaybetti.

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Enkazın yanındaki evlerde yaşayanlar gözyaşları içinde dehşeti anlatıyorlar. Çocukların yardım isteyen seslerinin kulaklarından gitmediğini söylerken ağlıyorlar. Yaşlı bir adam 'Konuşa konuşa öldü çocuklar. Hiçbir şey yapamadık' diyor ve devam ediyor:

'Çok kar yağıyordu, çok soğuktu. Yurda gelen çocuklara ben okulların tatil olduğunu, evlerine dönmelerini söyledim. Ama 5 çocuğun köyleri uzaktı, onun için burada kaldılar. Bu yurt Süleymancılara ait. Depremden sonra çocukların aileleri geldi. Çok çaresizdiler. Yurttaki hocalara çok kızıyorlardı.'

Yurt enkazının yanında Süleymancıların yardım çadırı var. Badem bıyıklı müritler, su ve gıda dağıtıyor."