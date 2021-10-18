Tarikat vakfının kurucusu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü çıktı

Konya’da, “Hızır Aleyhisselam’ın gözdelerinden, onunla rahatça sohbet edenlerden bir zat” olarak nitelendirilen Ladikli Ahmad Ağa için Ladikli Ahmet Hüdai Kültür, Eğitim ve Girişim Vakfı kuruldu. Vakfın kurucuları arasında Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı’nın da yer alması dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 5 Ekim’deki kararı ile kurulan vakfın mal varlığının Konya’nın Sarayönü ilçesindeki Ladik Mahallesi’nde yer alan 637 metrekare yüzölçümlü arsa, vasıflı bir gayrimenkul ve 41 bin 700 lira nakit olduğu kaydedildi.