Tarikat şeyhini öldürüp, 'Mehdiliğimi kabul etmedi, beni tarikatın dışına itti' dedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyünde 14 Ekim 2020'de uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya'da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kösepınar'ın iddianamede ve dosyada yer alan ifadesinde, Murat Cura'yı Almanya'dan 27 yıldır tanıdığını ve aynı tekkenin üyesi olduklarını söylediği bilgisi yer aldı.

DHA'nın haberine göre, Kösepınar, şeyhlerinin ölmesinin ardından manadan gelen seslerin kendisini hadisi şeriflerde geçen mehdi olduğunu bildirdiğini söyleyerek, "Tarikatta bulunan kişiler bana tabi olduklarını söylediler. Ancak Murat Cura mehdiliğimi kabul etmedi. Diğer üyeleri yanına çekerek beni tarikatın dışına itti. Aynı zamanda şeytani yönü sebebiyle sürekli zahmet çektirerek beni öldürmeye çalışır şekilde ruhuma sürekli acılar, ızdıraplar gönderiyordu. Tarikatın diğer üyeleri de Allah'ı inkar ederek Cura ve şeytanlarına tabi oldular. Ben de onu öldürmek zorunda kaldım" dedi.

Daha önce de Cura'yı öldürmek için girişimde bulunduğunu ifade eden Kösepınar, olay gününü ise şöyle anlattı:

"Olay günü evine gittim. Zile bastım ancak kimse çıkmadı. Evde olduğunu anladım. Çıkması için beklemeye başladım. Murat Cura şeytan olduğu için benimle dövüşmek zorundaydı. Ben de dövüşün bitmesi için onu öldürmek zorundaydım. Kendisinin aşağı inmesiyle hiç düşünmeden cebimdeki silahı çıkararak öldürme kastıyla ateş ettim. Vurduktan sonra dünden bugüne içimde bir huzur var. Rahatlamış hissediyorum."