Tarikat karşıtı eyleme polis saldırdı: Öğrenciler ve gazeteciler gözaltına alındı

Cemaat yurdunda gördüğü baskı sonucu yaşamına son veren Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara için farklı gençlik örgütleri bugün Taksim'e eylem çağrısında bulunmuştu. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eylemi yasakladığını duyurmasının ardından üniversiteliler İstiklal Caddesi'nde Büyük Parmakkapı Sokak'ta buluştu.

Sendika.org'un haberine göre Tünel'e yürümek isteyen üniversitelilere polis saldırırken onlarca üniversiteli ve en az bir gazeteci gözaltına alındı.