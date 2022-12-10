Tarikat içinde 6 yaşındaki çocuğun istismarına takipsizlik kararına HSK incelemesi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu.

6 yaşında çocuğun cinsel istismarı olayıyla ilgili 2012 yılında takipsizlik kararı veren savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlattı.

Kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatıldı.

HSK Birinci Dairesince başlatılan inceleme doğrultusunda müfettiş görevlendirildi.

Savcının ifadesine başvuracak müfettişler, takipsizlik ve kovuşturmaya yer yok kararının gerekçelerini inceleyerek rapor hazırlayacak. Raporun ardından savcı hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Arka plan

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi.

Çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra Kadir İstekli ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı.

Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü, annesi kızı hastaneye götürdü. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çocuğun kemik yaşının tespiti istendi. Ancak raporda H.K.G'nin kemik yaşı 21 çıktı. Savcılık da "takipsizlik" kararı vererek dosyayı kapattı. Kemik testinde H.K.G yerine 21 yaşındaki bir kadının sokulduğu iddia edildi.

Öte yandan İstanbul Barosu da İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya mağdurun yanında müdahil olarak katılma talebinde bulundu.

Yapılan açıklamada, 2012 yılında yapılan kemik yaşı tespit testine H.K.G. yerine 21 yaşındaki bir kadının sokulduğu iddialarıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.