İstismar skandalı ortaya çıkan İsmailağa Cemaati'nden üyelerine toplu mesaj

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu.

Yaşanan skandalın ardından İsmailağa Cemaati'nin mensuplarına WhatsApp üzerinden çok konuşulacak bir mesaj yolladığı ortaya çıktı.

Yeniçağ'ın haberine göre cemaatin mensuplarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Ey iman edenler! Bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de yaptığınıza pişman olursunuz.

Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

"Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter!" (Müslim Mukaddime: 5)

Hayırlı Cumalar... CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN..."