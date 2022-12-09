Süleyman Soylu yine şaşırtmadı: Hiranur Vakfı'nın 'fotoğraf arşivi' ortaya çıktı

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu.

Büyük tepki çeken olayın ardından gözler suça karışan çok sayıda kişiyle fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönmüştü. Cumhuriyet'in haberine göre, Soylu'nun çocuk istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı yöneticileri ile de yaklaşık 5 buçuk yıl önce bir araya geldiği ortaya çıktı.

Vakıf paylaştı

Vakfın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre 23 Mayıs 2017'de Hiranur Vakfı Kurumsal İletişim Birimi, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyaret, "Hiranur Vakfı Kurumsal İletişim Birimimiz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler" notuyla paylaşıldı.

Vakfın ziyareti sadece Soylu ile sınırlı kalmadı. Hiranur Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kul ve vakfın Yurtiçi Sorumlusu Şahin Palut'un, Soylu'nun yardımcısı Mehmet Ersoy'u da ziyaret ettiği anlaşıldı.

Mehmet Ersoy

Söz konusu ziyaret, vakıf tarafından "Hiranur olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kul ve Yurtiçi Sorumlumuz Şahin Palut ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanımızın yardımcısı Mehmed Ersoy'u makamında ziyaret ettik" sözleriyle paylaşıldı.

AKP İlçe Başkanlığı da görüştü

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın da "Sancaktepe’de faaliyet gösteren Hiranur Vakfı’nı ziyaret ettik. Yaptıkları hizmetler için teşekkür ettik" paylaşımı ortaya çıktı.

Vakfın, AKP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticileriyle de el ele çekilmiş görüntüleri bulunuyor.

Vakfa ziyaret gerçekleştiren ilçe başkanlığı, 2019'da söz konusu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.