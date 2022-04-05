Tarikat bağlantılı yayınevi ortaokulda stant açtı, öğrencilerin kişisel bilgilerini topladı

Geçtiğimiz günlerde Nakşibendi Tarikatı'na yakınlığıyla bilinen Ufka Yolculuk Yayınevi Ankara Baktıkent'te bulunan Kardelen Ortaokulu'na stant açarak, yaşları 11 ila 13 arasında değişen öğrencilerin kişisel bilgilerini aldı.

Okul içerisine kitap standı açan Ufka Yolculuk Yayınevi, öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı yaptı ve henüz reşit olmayan öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren bir form doldurmalarını istedi. Stantta bulunan yayınevi yetkilisi; öğrencilere, kitapları okumaları ve formu doldurmaları halinde yayınevi tarafından düzenlenen yarışmaya katılabileceklerini ve para ödülü kazanabileceklerini söyledi.

'Öğrencilerin bilgileri tarikatlarla paylaşıldı'

Konuya dair soL'a konuşan bir veli, olay üzerine velilerin okul idaresiyle görüştüğünü ancak idare tarafından yeterli bir açıklamanın yapılmadığını aktardı. Reşit olmayan öğrencilere kişisel bilgiler içeren form doldurtulmasına tepki gösteren veli, "Okulun bilgisi dahilinde reşit olmayan öğrencilerin bilgileri tarikatlarla paylaşıldı" dedi. Veliler, okul idaresiyle görüşmeleri sırasında, tarikat bağlantılı bir yayınevinin okul içerisine nasıl stant açabildiğini sordu. Okul idaresi ise söz konusu yayınevi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol olduğunu söyledi.

CİMER'den tepki çeken yanıt

Benzer durumun Batıkent'te bulunan diğer okullarda da yaşandığını aktaran veli, 18 yaşından küçük olan çocuğunun veli izni olmaksızın kişisel bilgilerinin alınmasına dair CİMER'e şikayette bulunduğunu belirtti. Veli, CİMER tarafından şikayeti üzerine kendisine iletilen cevabın karşılığı olmadığını belirtti.

Veliye iletilen ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cevaplanmış olan CİMER dönütü şöyle :

"T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen başvuru Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

CİMER İletişim başvurusu ile ilgili olarak, başvuruda adı geçen okul müdürlüğü ile görüşülmüş bilgi alınmıştır. Alınan bilgide; Başvuruda yer alan etkinliğin Bakanlığımızın onayı alınarak etkinliğe ilişkin gerekli yasal izinlerin alınarak dağıtıldığı, etkinliğin iptal edilmesine ilişkin ilgili organize eden yetkililere okul müdürlüğü tarafından velilerin iptal edilmesine ilişkin dilekçe taleplerin iletildiği ve etkinliğe katılmak istemeyen öğrenci velilerinin katılımlarının iptal edileceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Bilgilerinize sunulur"

CİMER tarafından yapılan dönüşte, konuya dair dilekçe vermiş olan velilerin talepleri doğrultusunda etkinliğe katılmak istemeyen öğrencilerin katılımlarının iptal edileceği belirtildi. Ancak kişisel bilgilerinin hala Ufka Yolculuk Yayınevi'nde bulunduğunu ifade eden veli, kendilerine söz konusu yayınevi tarafından bilgilendirme mesajları iletildiğini aktardı.