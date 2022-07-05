Tarihin en büyük veri hırsızlığı: Çin'de 1 milyar kişinin verisi çalındı

“ChinaDan” takma adlı hacker, Breach Forums isimli internet sitesine, 23 terabayttan büyük kişisel veriyi 10 bitcoin(200 bin dolar) karşılığında satmayı teklif etti. Hacker, Şangay polisi veri tabanından 1 milyar Çinlinin kişisel verilerini çaldığını açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre hacker yaptığı açıklamada, "2022 yılında Şangay Ulusal Polisi’nin veri tabanı sızdı. Bu veri tabanında terabaytlarca veri ve milyarlarca Çin vatandaşına ilişkin bilgiler ver. Veri tabanlarında 1 milyar Çin vatandaşının isim, adres, doğum yeri, kimlik numarası, cep numarası, tüm suç kaydı yer alıyor" dedi.

Çinli yetkililer olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Bilgisayar korsanının açıklamasının doğru olması halinde, olay tarihin en büyük veri hırsızlığı olarak kayıtlara geçecek.