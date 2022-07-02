NASA: 'Çin Ay'ı ele geçirmeyi planlıyor olabilir'

ABD'nin uzay ajansı NASA yöneticisi Bill Nelson, Almanya menşeli Bild gazetesine verdiği demeçte, Çin'in "askeri uzay programının" bir parçası olarak Ay'ı "ele geçirmeyi" düşünüyor olabileceğini öne sürdü. Bugün yayınlanan demecinde Nelson, ABD'nin Çin ile yeni bir uzay yarışına girdiğini iddia etti.

Nelson ayrıca 2035'te Pekin'in kendi Ay istasyonunun inşaatını bitirebileceğini ve bir yıl sonra deneylere başlayabileceğini vurguladı. Nelson ayrıca Çin'in Ay'a inmesi konusunda "çok da endişelenilmemesi gerektiğini" söyledi.

Çin'in uzay programının "askeri" bir uzay programı olduğunu iddia eden Nelson, ayın güney kutbu için rekabetin özellikle yoğun olduğunu iddia ederek, gelecekte roket yakıtı üretimi için kullanılabilecek potansiyel su birikintileri olduğunu da öne sürdü.

NASA yöneticisi Nelson ayrıca Çinli astronotların diğer ülkelerin uydularını nasıl yok edeceklerini öğrenmekle meşgul olduğunu iddia etti.