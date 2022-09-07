Tarihi yapıdaki çalışma sırasında iskele çöktü: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi bir yapıda yürütülen çalışma sırasında iskelenin çökmesi üzerine 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde tarihi bir yapıda çalışanlar alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş, alanda gezinmeye başladı. Vatandaşın geçtiği alandan iskelenin ve taşın düşmesi sonucu H.Y. ve V.G. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla yaralılar alandan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.