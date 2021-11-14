'Tarihi Eminönü Kahvecisi’nde taciz ve darp' iddiası

İstanbul'da 11 Kasım 2021 tarihinde saat 00.50'de iki arkadaş birlikte Üsküdar Vapur İskelesin'e yürüdükleri sırada Üsküdar’da bulunan Tarihi Eminönü Kahvecisi’nde oturan iki kişinin sözlü tacizine uğradığını anlattı. Sözlü tacizin ardından çiftin peşini bırakmayan 4 kişi, iddiaya göre çifti sokak ortasında darp etti.

Twitter'dan iddiayı paylaşan kullanıcı Tarihi Eminönü Kahvecisi sahibi ve çalışanlarının saldırısını şu sözlerle anlattı:

"Üsküdarda ikamet eden 24 yaşında bir kadın öğrenciyim. 11 Kasım 2021 tarihinde saat 00.50'de erkek arkadaşımla birlikte Üsküdar vapur iskelesinden evimize doğru yürüdüğümüz sırada, Tarihi Eminönü Kahvecisi isimli işletmede oturmakta olan iki şahsın mekandan kalkıp bize doğru gelerek sokakta sarılmamız ve el ele yürümemizle ilgili hakaret içeren sözlü tacizlerine maruz kaldık.

Oldukça saldırgan bir tavırla 'burada camiler var siz burada böyle sarılamazsınız' diyerek hakaret etmeye, 'siz müslüman değil misiniz' gibi sözlerle bizi taciz etmeye başladılar. Yanıt vermekten olabildiğince kaçındığımız kısa bir münakaşa ardından balıkçılar çarşısına doğru yürüdük. Çarşıya girdiğimiz sırada üçüncü bir şahsın siz kime kafa tutuyosunuz gibi bir söylemle bir anda bizi çekiştirip erkek arkadaşıma kafa atıp yumruklamaya başlamasıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

Şiddeti engellemek amacıyla araya girmeye çalışan ben ve özellikle de erkek arkadaşım bu kişi tarafından darp edilirken iki üç kişinin daha müdahale etmesiyle toplam dört kişinin şiddetine uğramaya başladık. Bağırarak çevreden yardım istemem ve ayırmaya çalışmam üzerine saldırganlardan biri kollarımdan tutarak beni sürüklemeye başladı ve bu sırada erkek arkadaşım diğer 3 kişi tarafından darp edildi."

İfade verdiler

Olayın ardından polisi arayıp durumu bekçilere anlattıklarını söyleyen öğrenci, bu sırada Tarihi Eminönü Kahvecisi'nden çıkan ve işletmeci olduğu düşünülen kişinin kendilerine hakaret ettiğini dile getirdi.

"Ertesi gün polisin kamera incelemesi ve araştırması sonucu saldırganların tamamının bu işletme ve onların mahalleden çevresi olan kişiler olduklarını öğrendik" diyen sosyal medya kullanıcısı, ifadeye gelen kahve çalışanlarından birinin "niyetim ahlaksızlığı engellemek" dediğini paylaştı.

Öğrenci olayın takipçisini olacaklarını ifade etti.