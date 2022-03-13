Tarihi cezaevinde şaibeli yangın: 'Eksi 5 derecede nasıl yandı?'

1927 yılında inşa edilen eski Aksaray cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldüğü öğrenildi.

Aksaray'ın merkezinde kalan tarihi cezaevinde bugüne kadar birçok kez yangın çıkmış ve cezaevi büyük zarar görmüştü.

Vatandaşlar tarihi binada çıkan yangın sonrası yetkililerin binayı şimdiye kadar koruma altına almaması nedeniyle tepki gösterdi.

Yangın alanına giden CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, "Bu cezaevi ile ilgili geçtiğimiz hafta bana, takım elbiseli insanların burada gelip keşif yaptığı ihbarı geldi. Şu an yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Ama kışın -5 derecede çıkan bir yangın şüphelerimizi derin bir şekilde arttırmıştır" dedi.

‘Şaibeli yangın...’

Yangın haberini alan CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve beraberindeki il yöneticileri dün gece olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

ANKA'dan Kemal Onur Atalay'ın haberine göre Ertürk konuşmasında şunları aktardı:

"İhbarı alır almaz arkadaşlarımızla olay yerine geldik. Bu cezaevi daha önce de değişik amaçlarla kullanılmaya çalışıldı. Önce Belediye 250 konutluk lojman yapmaya kalkıştı, engel olduk. Daha sonra MKEK’nin iş makineleri çalıştı, olaya yeniden engel olduk. ‘Hurdasını satıyoruz’ diye olayı geçiştirdiler. Yaz aylarında gazetelerde haberler çıkarttırdılar ‘tinerci yuvası’ diye ve en son bugün de bu tarihi cezaevi cayır cayır yanıyor maalesef. Bu cezaevi ile ilgili geçtiğimiz hafta bana, takım elbiseli insanların burada gelip keşif yaptığı ihbarı geldi. Şu an yangının neden çıktığını bilmiyoruz.

'Takipçisi olacağız, peşlerini bırakmayacağız...'

Ama kışın -5 derecede çıkan bir yangın şüphelerimizi derin bir şekilde arttırmıştır. Yazın bir ihbar aldığımızda geldiğimde üzerinde Adalet Bakanlığı yazan bir görevli, CHP İl Başkanı’nı içeriye almamıştı. Bugün buranın tinerci yuvası olduğu söyleniyor. Ana muhalefet İl Başkanı’nın alınmadığı bir alana, bu tinerciler nasıl girdi merakla, şaşkınlıkla bu soruya cevap bekliyoruz. Bu tinercilerin çıkardığı bir yangınsa ortada ciddi bir güvenlik zaafı vardır. Şayet bu soğukta rant amaçlı orman yangınlarındaki gibi bir yangın çıkarılmışsa da bunun takipçisi olacağız, sonuna kadar peşlerini bırakmayacağız."