Buca Cezaevi'nde yıkım işlemleri başladı

Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı. Yıkım işlemlerinin 45 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.

Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yapmıştı.