Çevre ve Şehirlik Bakanlığı’ndan MÜSİAD’a kıyak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakırköy Ataköy’de bulunan yaklaşık 15 dönümlük arazinin imar planını değiştirdi. Yapılan değişiklik öncesinde hazineye ait olan arazi, yürürlükteki imar planında idari tesis alanıydı. Plan değişikliği ile, arazi ticaret ve turizm alanı haline geldi. Plan değişikliğiyle birlikte Bakırköy 52 pafta, 62 ada 129 parsel sayılı 14 bin 620 metrekarelik alana 11 katlı rezidans, otel, mağaza, ofis yapılabilecek.

Cumhuriyet’in haberine göre plan değişikliği raporunda belirtilen arazi içerisinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alan 2016 yılında hizmet ve faaliyet binası yapılmak amacıyla 30 yıllığına MÜSİAD’a tahsis edildiği ortaya çıktı.

MÜSİAD 2017 yılında belirtilen araziye, genel merkez binası yapmak için temel attı. 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan temel atma törenine, dönemin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katılırken, 5 Mayıs 2019 tarihinde açılış törenine de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak ve birçok devlet yetkilisi katılmıştı.

Öte yandan söz konusu arazinin, boş olan yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın yeni imar değişikliğinin ardından nasıl kullanılacağı bilinmiyor.