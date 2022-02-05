İstanbul Gazi Mahallesi'nde zamlara karşı eylem: İnsanca yaşam için hemen devletleştirme

“AKP iktidarı, ülkemizin kaynaklarını patronlara peşkeş çekerek temel haklarımızı patronların eline teslim ediyor. Bu açık bir soygundur! Enerji patronları bizlerden çaldıklarıyla servetine servet katıyor. Biz emekçiler yoksullaştıkça patronlar gününü gün ediyor. İlan ediyoruz; bu soyguna daha fazla izin vermeyeceğiz! Yarından tezi yok İmza kampanyalarıyla, itiraz dilekçeleriyle eylemlerimize devam edeceğiz.

Ekmeğimize göz koyan, her gün yeni bir zam haberiyle biz emekçileri açlığa sürükleyen bu soygun düzenine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Ne evlerde karanlıkta, battaniye altında oturacağız ne de fatura soygununa göz yumacağız. Bu büyük soyguna karşı bir araya geleceğiz, patronların fişini çekeceğiz! Gelin, hep birlikte emekçilerin yükselen sesini daha da büyütelim. AKP ve yalanlarına da bu soygun düzenine de son verelim! Ekmeğimize, suyumuza göz dikenlerden hesap soralım! Açık çağrımızdır, aydınlanma, ısınma temel insan hakkıdır. İnsanca yaşam için hemen devletleştirme!”