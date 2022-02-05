Antalya'da elektrik zamlarına karşı bildiri dağıtan TKP'liler gözaltına alındı

Yurttaşlar için son zamlar iyice yaşam koşullarını kötüye evriltirken Antalya'da zamların geri alınması ve acil devletleştirme yapılması için çağrıda bulunan TKP üyeleri gözaltına alındı.

Dört TKP üyesinin Finike ilçesinde elektrikte devletleştirme talep eden bildirileri dağıtıları için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla savcılık talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan TKP Antalya İl Örgütü ilgili makamlara seslenerek şunları dedi:

"Elektrik faturalarından canı yanan halkımızın sesi olan üyelerimiz hakkında değil, özelleştirmeler sonucunda halkı elektriksiz bırakan, soyan şirketler hakkında soruşturma başlatın. Çünkü yüksek faturalarla halka düşmanlık ve kin besleyen özel elektrik şirketleridir."

Saat 22.00'a doğru gözaltına alınan TKP üyelerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.