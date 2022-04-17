Tarihi camiyi restore edeceklerdi, yok ettiler

Ordu Gürgentepe'deki 200 yıllık tarihi Eskiköy Ahşap Camisi, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesi için ihale edildi. İhaleyi alan şirket caminin tahtalarını söküp, restorasyonu yarıda bıraktı
Myfatsahaber'in haberine göre 10 ay önce bitmesi gereken caminin tahtaları çürümeye bırakılırken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel caminin yapılması gerekirken yok edildiğini ileri sürdü.
26 Haziran 2021 tarihinde bitirilmesi gereken tarihi caminin sökülen tahtaları çürümeye terk edilirken, başlatılan restorasyon çalışması da yarıda bırakıldı. Yöre halkı tarihi caminin yok edildiğini belirterek tepki gösterdi.