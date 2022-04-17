Sinop'ta örtü yangını: 1,5 dönüm alan zarar gördü

Sinop’ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, bugün saat 12.30 sıralarında Karakum mevkiindeki Nisi Göleti tesisinde meydana geldi. Kurumuş otların bulunduğu alandan yükselen dumanları gören tesis görevlisi Yavuz Şen’in ihbarı üzerine bölgeye Sinop Belediyesi İtfaiyesi’nden ekip sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alanda söndürme ve soğutma çalışmaları başlattı.

Tesiste görevli Yavuz Şen, “Küçük bir duman gördüm, aracımla geldim baktım ama kuru ot olduğu için büyüyebileceğini düşündüm. İtfaiyeyi aradım, geldiler söndürdüler. Otlar yanmış, ağaçlara sarmıştı. Burası hep ormanlık, ormana sarmadan müdahale ettik. İtfaiye ekipleri de geldi, soğutmada yardımcı oldular” dedi.

Nisi Göleti’nde yaklaşık 1,5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (ANKA)