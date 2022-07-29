Tarihi bina yeniden İBB mülkiyetine geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tapulu malıyken 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Eminönü’ndeki tarihi bina, İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla birlikte yeniden İBB’nin oldu.
İBB, 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen bina için Temmuz 2019’de tescil işleminin iptaline yönelik dava açmıştı. Tarihi kayıtarı inceleyen ve bilirkişi raporlarını değerlendiren mahkeme, geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.
Mahkeme, Tarih Vakfı'nın kullanımında olan ve Fatih Zindankapı Mahallesinde bulunan Haliç kıyısındaki tarihi binanın yeniden İBB mülkiyetine geçmesini hükmetti.