Tarih verdiler: 'TSK Suriye'ye operasyon başlatabilir' iddiası

Rusya menşeli Sputnik International, konuya yakın olan bir kaynağına dayandırdığı haberinde TSK ve bölgedeki ÖSO kuvvetlerinin Kuzey Suriye'de Salı günü askeri operasyon başlatabileceğini yazdı.

Sputnik'e konuşan kaynak, "Türkiye yarın Salı günü Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı askeri operasyon başlatmayı planlıyor ve muhalif gruplara [ÖSO] operasyona hazırlanmaları talimatını verdi" dedi. Kaynak, Azez ve Tel Aybad'ın hedef alınacağını söyledi.

Geçen hafta, TBMM'de Suriye ve Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyonları için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasına yönelik tezkere onayladı.