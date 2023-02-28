Taraftar gruplarından ortak açıklama: 'Yerimiz soğukta çadır bekleyen halkımızın yanıdır'

Tribünlerde yankı uyandıran "Hükümet İstifa" sloganlarından sonra taraftarlara dönük baskılara karşı taraftar grupları ortak bir açıklama yayımladı.

6. Bölge, Barikat, Dev Fenerbahçeliler, Direniş, Taşra, Tekyumruk, Kara Kızıl, Kaplanpenche, KızılKabus, Alkaralar, Beleştepe, Sol Açık, Kurtuluş, Karşı Taraf, Gölkentliler, Mor Barikat taraftar gruplarının destek verdiği açıklamada, "Bizler bu ülkenin onurlu tribüncüleri olarak diyoruz ki, kulüpler yandaş yöneticilerin malı değil bizimdir, durmamız gereken yer iktidar sahiplerinin yanı değil soğukta çadır bekleyen halkımızın yanıdır" ifadesine yer verildi.

Taraftar grupları tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'nin onurlu tribüncüleri dün, bugün ve yarın daima halkımızın yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını elbirliği ile, dayanışma ile saran halkımızın yani 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Dar gününde halkın yardımına koşmak yerine çirkin bir siyasi hesap ve aptal bir beceriksizlik ile kurtarma çalışmalarını, yardım malzemelerini, Kızılay çadırlarını geciktiren ve hatta insanlar soğuktan donarken, o insanların vergisiyle alınmış çadırları karaborsadan pazarlayan ve buna payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve emekçi halkımız huzurunda beyan ederiz.

Spor kulüplerinin siyasi kurumlar olmadıkları doğrudur. Ancak spor da hayatın bir parçasıdır ve siyaset dışı olması imkansızdır. Federasyonların başına iktidar yanlısı yöneticiler getirilirken; statlara iktidar partisi liderinin posterleri asılırken; hiçbir tarihi olmayan siyasi proje kulüpleri şampiyon yapılırken; transferlerde bile bakan-milletvekili telefonlarıyla ayar çekilirken; taraftarlar, iktidarın tribünlerdeki rant ve vesayet aracı olan Passolig'e mecbur bırakılırken ses etmeyenler şimdi çıkmış spora siyaset katılmasın diyor. Kulüplerin başına çöreklenen yandaş, ihale zengini başkanlar sıraya girmiş iktidara bağlılık metinleri yayınlıyor. Bunu kabul etmiyoruz.

Bizler bu ülkenin onurlu tribüncüleri olarak diyoruz ki, kulüpler yandaş yöneticilerin malı değil bizimdir, durmamız gereken yer iktidar sahiplerinin yanı değil soğukta çadır bekleyen halkımızın yanıdır."