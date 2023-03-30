Tansu Çiller'in kaçak inşaatı olanca hızıyla sürüyor

Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir dönem çok tartışılan Kuşadası'ndaki çiftliği bir kez daha kaçak yapılaşma ile gündeme geldi. Çiller ailesinin Kirazlı yolu üzerinde Çamtepe Mevkisinde bulunan 90 dönüm arazi üzerindeki ünlü çiftliğinde izinsiz, ruhsatsız ve imara aykırı yaptığı inşaat, tepkiler ve Kuşadası Belediyesi'nin tüm müdahalelerine rağmen sürüyor.

Başbakanlığı döneminde çocuklarının dadısı Suna Pelister adına aldığı, sonrasında üzerine geçirdiği arazide o dönemde yapılan birçok yapının da kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.

Çiller tutanak, mühür tanımıyor

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, yaklaşık bir ay önce temeli atılarak başlayan inşaata Kuşadası Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. İnşaatın imar değişikliği gerektirdiği, ruhsat ve izin alınmadan yapılamayacağı tutanak altına alındı, mühürlendi. Ancak Çiller'in inşaatı tüm bu girişimlere rağmen tüm hızıyla sürdü.

Önce imalat, sonra ruhsat

Kuşadası Belediyesi'nin müdahalesi üzerine Çiller ailesi ruhsat için başvuruda bulundu. Ancak yapılan iki katlı yapı için, çiftlik imar planlarının yapılan imalata uygun olarak değiştirilmesinin gerektiği ortaya çıktı.

Başvuru, uzun süreç gerektiren imar değişikliği ve Kuşadası Belediyesi'nin 6 Şubat depremleri sonrası aldığı yeni ruhsat izni vermeme kararına takıldı. Çiller çiftliğinde ise inşaatın yaz aylarına yetiştirilmesi için hummalı çalışmanın sürdüğü gözleniyor.