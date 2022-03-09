Tansu Çiller'den sinyal: Bu benim borcum

Siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan ve "Her tarafı kucaklayan bir merkez sağ gerekiyor" sözleriyle gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller, iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya Grubu'nun etkinliğinde konuştu.
"Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde ATV Spikeri Nihan Günay'ın sorularını yanıtlayan Çiller, "aktif siyasete dönme konusunda henüz bir karar vermediğini ancak neye karar verirse versin bunu koltuk için yapmayacağını" söyledi. Çiller, "Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal" diye ekledi.
'Ben milletimi özledim'
"Bu millet bana sadece ilk kadın başbakanlığı görevini vermedi. İlk kadın hazine bakanı, ilk kadın içişleri bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı ve sonrasında ilk kadın başbakanlığı verdi" diyen Çiller'in açıklamaları şöyle: