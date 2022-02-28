Tansu Çiller: Her tarafı kucaklayan bir merkez sağ gerekiyor

Parti kurma hazırlığında olduğu öne sürülen eski başbakanlardan Tansu Çiller, Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6’lı masaya ilişkin, “Bunu Türkiye’nin, gençlerin önüne umut diye koymak ihanettir. Türkiye’yi yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin umut olabileceğini düşünmüyorum. Bunu söylemeye devam edeceğim” dedi.

Yeni Şafak’a konuşan ve yuvarlak masa etrafında bir araya gelen 6 muhalefet partisinin parlamenter sisteme dönüş önerisini değerlendiren Çiller, parlamenter sistemin umut olamayacağını söyledi. Parlamenter sistemde ortaya çıkan koalisyon tabloları yüzünden Türkiye’nin yönetilemediğini söyleyen Çiller, “Türkiye tekrar koalisyonlara emanet edilmemeli. Bu koalisyonların nelere mal olacağını yaşayarak gören birisiyim” dedi.

'Merkez sağda yeni oluşum lazım'

Türk siyasetindeki bölünmelere dikkat çeken Çiller, “Merkez bu bölünmeleri yumuşatan bir girişimdir. Bugün Türkiye’de ve bu koalisyonlar içinde olmayan şey merkez sağdır, merkez sağ yoktur. Birçok parti dolaşılıp, kaynatılıp ortasından çevrilen bir şeye merkez sağ diyemezsiniz. Veya yüzde 1’in 10’da birini almış partiye merkez sağ diyemezsiniz. Merkez sağ bütünleştirir, toparlar. Ülkeyi doğusu ile batısı ile, her noktası ile toparlar, kucaklar. Dolayısıyla bugün parlamenter sistemi koalisyonlarla talep edenlerin içinde merkez sağ olmamasını ayrıca büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

‘Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama...’

Tansu Çiller, parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili ise şunları aktardı:

“Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…”