Tansu Çiller yeni parti konusunda kararını verdi

Bir süre önce parti kurmak için temaslarda bulunduğu haberleriyle gündeme gelen Tansu Çiller'e ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Halktv'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin yazısında, "Eski Başbakan ve DYP lideri Tansu Çiller, geçen aylarda bir merkez sağ parti kurmak için arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla, halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldı. Çiller'in parti hazırlığını yürüten isimlerden Ömer Bilgin de bir süredir telefonları yanıtsız bırakıyor" ifadesini kullandı.